Coronavirus Lombardia | Fontana dispone il coprifuoco fino a novembre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il governatore Attilio Fontana ha apposto la propria firma all'ordinanza restrittiva di coprifuoco per la situazione Coronavirus Lombardia. I contagi sono fuori controllo per quanto riguarda la situazione Coronavirus Lombardia. E per questo motivo il governatore Attilio Fontana ha disposto per l'introduzione di misure restringenti, dopo che si è raggiunta una media di circa 2mila … L'articolo Coronavirus Lombardia Fontana dispone il coprifuoco fino a novembre è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

