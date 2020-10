Coronavirus, lockdown regionale in Sardegna: la nuova ordinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente della Sardegna Christian Solinas ha comunicato di essere pronto a ordinare un lockdown di due settimane se la diffusione dei contagi da Covid-19 nell’Isola dovesse crescere, proseguendo sui numeri attuali. Coronavirus, lockdown regionale in Sardegna: l’ordinanza Il provvedimento annunciato dal governatore prevederebbe per 15 giorni il blocco delle principali attività, compresa la chiusura di porti e aeroporti. “La progressione della curva dei contagi sta registrando un’accelerazione che impone ulteriori e tempestive azioni per evitare di compromettere la tenuta del sistema sanitario e la regolare erogazione delle cure”, è l’allarme lanciato dal presidente Solinas. “Ciò significa – ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente dellaChristian Solinas ha comunicato di essere pronto a ordinare undi due settimane se la diffusione dei contagi da Covid-19 nell’Isola dovesse crescere, proseguendo sui numeri attuali.in: l’Il provvedimento annunciato dal governatore prevederebbe per 15 giorni il blocco delle principali attività, compresa la chiusura di porti e aeroporti. “La progressione della curva dei contagi sta registrando un’accelerazione che impone ulteriori e tempestive azioni per evitare di compromettere la tenuta del sistema sanitario e la regolare erogazione delle cure”, è l’allarme lanciato dal presidente Solinas. “Ciò significa – ha ...

sole24ore : Coronavirus, Irlanda in lockdown e scatta l’allarme rosso in Svizzera - SkyTG24 : Coronavirus, l’Irlanda è il primo Paese europeo a tornare in lockdown - SkyTG24 : Covid-19, Gimbe: “Virus avanza ma misure deboli, si va verso lockdown” - Filomen30847137 : RT @democraziait: #Dpcm #Decretino #lockdown con #mascherina e #autocertificazione Ricorda: l'offerta dura sino a fine #coronavirus ??????????… - A_Di_Marino : Coronavirus, cosa ha fatto riesplodere i contagi in Italia e perché rischiamo il lockdown a Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lockdown Lombardia, da lunedì didattica a distanza alle superiori. Coprifuoco anche nel Lazio Il Sole 24 ORE In salita il virus e le posizioni short a Wall Street

Chiusure e nuovi lockdown stanno riportando a terra le speranze di un ... Per il terzo giorno consecutivo aumentano i casi di coronavirus negli Usa. ll numero di nuove infezioni è cresciuto al ritmo ...

Coronavirus, Meloni “Italia non può reggere un nuovo lockdown”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che l’Italia non sia nella condizione di reggere un nuovo lockdown e, se si dovesse arrivare a questo, sarà soprattutto a causa di scelte sbagliate e tardive di questo govern ...

Chiusure e nuovi lockdown stanno riportando a terra le speranze di un ... Per il terzo giorno consecutivo aumentano i casi di coronavirus negli Usa. ll numero di nuove infezioni è cresciuto al ritmo ...ROMA (ITALPRESS) – “Penso che l’Italia non sia nella condizione di reggere un nuovo lockdown e, se si dovesse arrivare a questo, sarà soprattutto a causa di scelte sbagliate e tardive di questo govern ...