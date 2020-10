Coronavirus, l’epidemia cresce: 15.199 nuovi casi e 127 morti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 15.199, 127 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 36.832. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 2.369. I tamponi sono stati oltre 177mila. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 15.199, 127 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 36.832. Sempre nelle ultime 24 ore i pazienti guariti/dimessi sono stati 2.369. I tamponi sono stati oltre 177mila.

