Coronavirus, le scuole restano chiuse e spostamenti vietati in Campania (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La nuova ordinanza regionale conferma per il momento la chiusura delle scuole primarie e secondarie e vieta gli spostamenti da una provincia all’altra, e poi c’è il coprifuoco. Campania De Luca (Collage)Si preannunciano giorni difficili per la Regione Campania, guidata da Vincenzo De Luca. Le ultime novità riguardo ad ordinanze e restrizioni, disegnano un quadro molto complesso fatto di divieti spesso maldigeriti dai cittadini, e da privazioni, chiamiamole cosi, che fanno tornare in mente i tempi bui di marzo, mese in cui è partita la prima forte ondata di Covid19 nel nostro paese, flagellando su tutte la regione Lombardia. Ad oggi, in Campania, si è pronti a partire con lo stato di coprifuoco dal prossimo venerdi, a partire dalle ore 23, ... Leggi su chenews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La nuova ordinanza regionale conferma per il momento la chiusura delleprimarie e secondarie e vieta glida una provincia all’altra, e poi c’è il coprifuoco.De Luca (Collage)Si preannunciano giorni difficili per la Regione, guidata da Vincenzo De Luca. Le ultime novità riguardo ad ordinanze e restrizioni, disegnano un quadro molto complesso fatto di divieti spesso maldigeriti dai cittadini, e da privazioni, chiamiamole cosi, che fanno tornare in mente i tempi bui di marzo, mese in cui è partita la prima forte ondata di Covid19 nel nostro paese, flagellando su tutte la regione Lombardia. Ad oggi, in, si è pronti a partire con lo stato di coprifuoco dal prossimo venerdi, a partire dalle ore 23, ...

La7tv : #omnibus @gloquenzi attacca il governo sulla preparazione per la seconda ondata: 'Non vorrei trovarmi a vedere scuo… - ilpost : Sempre più esperti e osservatori stanno guardando con preoccupazione alla situazione dei mezzi pubblici nelle princ… - ilpost : In Piemonte nelle scuole superiori sarà obbligatoria la didattica a distanza per metà delle ore, e il sabato e la d… - janmestral : Sorpresa. Dopo mesi di letargo s'è svegliato @Corriere e ha scoperto aerosol e che virus viaggia nell'aria. È servi… - RitaChiaro : BRUTTI INFAMI. DAI DELINQUENTI NO, MA VANNO A SPAVENTARE I BAMBINI - Militari con i manganelli per dare la “caccia”… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuole Scuole e Coronavirus, nuovi contagi e classi in quarantena. Ecco l'elenco di oggi il Resto del Carlino Selvaggia Lucarelli sulla Lombardia: "Lockdown subito, meglio fermarsi poco ora che dopo per un periodo lunghissimo"

La curva dei contagi da coronavirus in Lombardia ... In pratica la giornalista di Tpi segue la scuola di pensiero secondo cui sarebbe meglio imporre subito un lockdown di almeno un paio di settimane ...

Sassuolo: bando per contributi a gestori di centri estivi

È stato pubblicato oggi sulla sezione Centri Estivi della pagina Scuola e Nidi del sito istituzionale e nella ... in riferimento ai protocolli da seguire per il contenimento del contagio da COVID- 19 ...

La curva dei contagi da coronavirus in Lombardia ... In pratica la giornalista di Tpi segue la scuola di pensiero secondo cui sarebbe meglio imporre subito un lockdown di almeno un paio di settimane ...È stato pubblicato oggi sulla sezione Centri Estivi della pagina Scuola e Nidi del sito istituzionale e nella ... in riferimento ai protocolli da seguire per il contenimento del contagio da COVID- 19 ...