Coronavirus | l’appello di Sala | “Anziani | state in casa Milano rischia grosso”

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) MILANO – Il virus “ha ucciso in Italia 36mila persone, di cui 33mila over 65. Dobbiamo proteggere quella fascia d’età. A loro dico: state in casa e vedete poca gente”. Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala a Radio Deejay.