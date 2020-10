Coronavirus | la Spagna è il primo Paese in Europa con oltre un milione di casi | oltre 26 000 nuovi contagi in Francia e Regno Unito

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La seconda ondata didigaloppa in. Con i 16.973registrati nelle ultime 24 ore, laè diventata ildell’occidentale a registrare più di undi infezioni dadall’inizio della pandemia, secondo i dati forniti dal ministero della Sanità locale. Il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia è ora di 1.005.295, mentre il bilancio delle vittime è aumentato di 156 a 34.366. Laha registrato 26.676dinelle ultime 24 ore, più di 6.000 rispetto alla giornata ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ott - La Spagna e' diventata il primo paese dell'Europa occidentale a superare 1 milione di infezioni da coronavirus, raddoppiando il suo conteggio in sole ...La Francia ha registrato 26.676 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Nel Vecchio continente quasi 170 mila morti in più con prima ondata ...