Coronavirus | la regione ha deciso | scuole chiuse e didattica a distanza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Novità in arrivo per laLombardia, che sta facendo di tutto per contrastare al meglio l’ondata di. A partire da domani, giovedì 22 ottobre, saranno ufficialmente valide le due nuove ordinanze che avranno effetto fino al 13 novembre. Una delle principali novità è rappresentata dal coprifuoco a partire dalle ore 23 e fino alle 5 del mattino successivo, fatta eccezione per motivazioni importanti come impegni lavorativi, situazioni di necessità o d’urgenza o salute. La seconda ordinanza però prevede anche dell’altro. Queste le variazioni più incisive per i lombardi: ci saranno limitazioni per quanto concerne le aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nel weekend; provvedimenti che serviranno ad evitare l’affollamento negli esercizi di ...