Coronavirus | la proposta di Luca Richeldi | “Ossigenoterapia a casa per aiutare gli ospedali”

"La somministrazione di ossigeno a domicilio può contribuire a liberare risorse ospedaliere necessarie per pazienti gravi e sarebbe fattibile in tempi brevi", considerando che "siamo alle porte dell'inverno e dobbiamo attrezzarci per ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere", per evitarne il blocco. Questa la proposta di Luca Richeldi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Pneumologia della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, durante il webinar 'Pandemia di Covid-19 in Italia organizzato dall'Università Cattolica.

Lo annuncia in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione della Giunta che ha varato uno specifico provvedimento in materia, proposto dall ...

Per accedere al bonus, così come previsto dalla delibera del governo Musumeci, approvata su proposta dell'assessore all'Economia ... derivanti dall’emergenza epidemiologica dovuto al Covid-19. Per ...

