Coronavirus Italia, bollettino del 21 ottobre: 15.199 nuovi casi su 177.848 tamponi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono 15.199 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in 24 ore in Italia, in forte aumento rispetto ai 10.874 di ieri. Sono molti di più anche i tamponi eseguiti: si è raggiunta la cifra record di 177.848, mentre ieri erano stati 144.737. Sono 127 i morti, 56 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 21 ottobre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 4.125, poi il Piemonte con 1.799 e la Campania con 1.760. Cresce il numero dei pazienti ricoverati in terapia ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono 15.199 icontagi daregistrati in 24 ore in, in forte aumento rispetto ai 10.874 di ieri. Sono molti di più anche ieseguiti: si è raggiunta la cifra record di 177.848, mentre ieri erano stati 144.737. Sono 127 i morti, 56 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 21sulla situazionein(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Isono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 4.125, poi il Piemonte con 1.799 e la Campania con 1.760. Cresce il numero dei pazienti ricoverati in terapia ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - SkyTG24 : “La situazione è preoccupante, lo dicono i numeri”, Andrea Crisanti ha fatto il punto sulla situazione #coronavirus… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, controlli dei Nas in palestre e piscine in tutta Italia #coronavirus - Iw1prt_Alberto : RT @Emergenza24: [21.10-17:10] #Italia ANDAMENTO MENSILE #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Informazioni ed aggiorna… - Iw1prt_Alberto : RT @Emergenza24Pro: [21.10-17:10] #Italia ANDAMENTO MENSILE #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Informazioni ed aggio… -