Coronavirus Italia: arriva il coprifuoco, confermato su tre regioni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una decisione che era nell'aria da giorni e ora si sta via via concretizzando, tre delle quattro regioni con più alto numero di contagi sono entrate in regime di coprifuoco, si tratta di Lombardia, Lazio e Campania. Al momento non ci sono novità sul Piemonte, che però ha dato il via ai test rapidi. coprifuoco per Lombardia, Lazio e Campania I Presidenti di Regione Attilio Fontana (Lombardia), Nicola Zingaretti (Lazio) e Vincenzo De Luca (Campania) hanno firmato le ordinanze che mettono l'intero territorio regionale sotto regime di coprifuoco. L'ordinanza sarà valida a partire dal 22 ottobre (il 23 nella Regione Lazio) fino al 13 novembre, salvo poi essere prorogata in base all'andamento dei dati. L'obiettivo è quello di ridurre la curva dei contagi ...

