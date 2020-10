Coronavirus, Italia: 15.199 nuovi contagi, 127 morti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Numeri in forte crescita quelli riportati nel bollettino della Protezione Civile con gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus. I numeri, aggiornati al 21 ottobre, registrano una crescente impennata di casi con 15.199 nuovi positivi. Cresce il bilancio delle vittime: i morti, in 24 ore, sono stati 127. Coronavirus, oltre 15mila contagi in 24 ore Aumentano a dismisura i contagi: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono oltre 15mila ma è sempre più alto anche il numero dei tamponi effettuati, 177.848 quelli nelle ultime 24 ore. Quanto ai nuovi positivi registrati, i dati più allarmanti sono quelli che arrivano dalla Lombardia che oggi ha registrato, da sola, 4.125 nuovi contagi. Seguono, con numeri ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Numeri in forte crescita quelli riportati nel bollettino della Protezione Civile con gli aggiornamenti sull’emergenza. I numeri, aggiornati al 21 ottobre, registrano una crescente impennata di casi con 15.199positivi. Cresce il bilancio delle vittime: i, in 24 ore, sono stati 127., oltre 15milain 24 ore Aumentano a dismisura i: quelli registrati nelle ultime 24 ore sono oltre 15mila ma è sempre più alto anche il numero dei tamponi effettuati, 177.848 quelli nelle ultime 24 ore. Quanto aipositivi registrati, i dati più allarmanti sono quelli che arrivano dalla Lombardia che oggi ha registrato, da sola, 4.125. Seguono, con numeri ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - SkyTG24 : “La situazione è preoccupante, lo dicono i numeri”, Andrea Crisanti ha fatto il punto sulla situazione #coronavirus… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, controlli dei Nas in palestre e piscine in tutta Italia #coronavirus - RadioTadino : RT @SkyTG24: I nuovi contagi da #coronavirus sono in forte aumento e sono molti di più anche i tamponi eseguiti. Ci sono 56 i pazienti in p… - antonello_fresu : RT @CiaoKarol: Coronavirus. Aggiornamento del 21 Ottobre: oggi 15.199 contagi e 127 morti: Coronavirus: ecco il bollettino di oggi – 15.199… -