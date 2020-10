Coronavirus in Veneto: impennata spaventosa di casi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il Veneto registra un boom di casi Covid, +1.422 in un giorno, un dato doppio rispetto ai peggiori dati della prima ondata. Gli infetti totali passano dai 36.843 di ieri a 38.265 di oggi. Ci sono anche 14 vittime, che portano il numero complessivo dei morti a 2.282. Lo riferisce il bollettino della Regione. LEGGI … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ilregistra un boom diCovid, +1.422 in un giorno, un dato doppio rispetto ai peggiori dati della prima ondata. Gli infetti totali passano dai 36.843 di ieri a 38.265 di oggi. Ci sono anche 14 vittime, che portano il numero complessivo dei morti a 2.282. Lo riferisce il bollettino della Regione. LEGGI … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

