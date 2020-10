Coronavirus, in Lombardia scatta il coprifuoco (Di mercoledì 21 ottobre 2020) MILANO – Da domani coprifuoco in Lombardia: fino al 13 novembre, dalle 23 alle 5 del mattino, ci si potrà spostare soltanto per comprovate “esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza e motivi di salute”. Queste le indicazioni fornite nella prima bozza dell’ordinanza regionale, firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, sulle nuove disposizioni per la gestione dell’emergenza Covid-19. L’ordinanza è stata inviata ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia e all’Anci per l’approvazione definitiva. Leggi su dire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) MILANO – Da domani coprifuoco in Lombardia: fino al 13 novembre, dalle 23 alle 5 del mattino, ci si potrà spostare soltanto per comprovate “esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza e motivi di salute”. Queste le indicazioni fornite nella prima bozza dell’ordinanza regionale, firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, sulle nuove disposizioni per la gestione dell’emergenza Covid-19. L’ordinanza è stata inviata ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia e all’Anci per l’approvazione definitiva.

