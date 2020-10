Coronavirus, in Lombardia raddoppio dei casi (+4.125). Preoccupano i nuovi ricoveri: 253 in un giorno, oltre a 11 in terapia intensiva (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 21 ottobre Balzo di casi di Coronavirus in Lombardia: oggi sono +4.125 mente ieri +2.023. I casi totali sono 134.604. Le nuove vittime sono +20 contro i +19 di ieri per un totale di 17.123 decessi. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di +36.416 mentre ieri di +21.726 per un totale di 2.575.003 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia. Oggi i ricoverati sono 1.521 (+253) mentre ieri 1.268 (+132) mentre in terapia intensiva si trovano ancora 134 persone (ieri erano 123) con un aumento di 11 unità. I guariti e i dimessi sono 87.591 (+519 rispetto al 20 ottobre), gli attualmente positivi 29.890 mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 28.235 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020), ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 21 ottobre Balzo didiin: oggi sono +4.125 mente ieri +2.023. Itotali sono 134.604. Le nuove vittime sono +20 contro i +19 di ieri per un totale di 17.123 decessi. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di +36.416 mentre ieri di +21.726 per un totale di 2.575.003 tamponi effettuati dall’inizio della pandemia. Oggi i ricoverati sono 1.521 (+253) mentre ieri 1.268 (+132) mentre insi trovano ancora 134 persone (ieri erano 123) con un aumento di 11 unità. I guariti e i dimessi sono 87.591 (+519 rispetto al 20 ottobre), gli attualmente positivi 29.890 mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 28.235 ...

