Coronavirus, “in Lombardia 4.126 nuovi casi”. Ricciardi: “Piano di contenimento a Milano e Napoli è fuori controllo. Rischia anche Roma” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Lombardia ha registrato un incremento di 4.126 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il dato, che segna un raddoppio netto rispetto ai contagi di martedì, è stato anticipato dal Tgr Lombardia della Rai nell’edizione delle 14. Quasi la metà dei casi è stata accertata nella città metropolitana di Milano. L’impennata di positività segna un nuovo scatto nella diffusione del Covid-19 proprio nel giorno in cui il governatore Attilio Fontana firma l’ordinanza che introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5, mentre la chiusura dei negozi di medie e grandi dimensioni dovrebbe arrivare in un secondo provvedimento. La situazione lombarda – per la quale, come svelato da Il Fatto Quotidiano, il Cts regionale aveva chiesto misure stringenti già venerdì scorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laha registrato un incremento di 4.126casi nelle ultime 24 ore. Il dato, che segna un raddoppio netto rispetto ai contagi di martedì, è stato anticipato dal Tgrdella Rai nell’edizione delle 14. Quasi la metà dei casi è stata accertata nella città metropolitana di. L’impennata di positività segna un nuovo scatto nella diffusione del Covid-19 proprio nel giorno in cui il governatore Attilio Fontana firma l’ordinanza che introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5, mentre la chiusura dei negozi di medie e grandi dimensioni dovrebbe arrivare in un secondo provvedimento. La situazione lombarda – per la quale, come svelato da Il Fatto Quotidiano, il Cts regionale aveva chiesto misure stringenti già venerdì scorso ...

