Coronavirus, in Lombardia 2023 nuovi casi e 19 decessi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Sono 2.023 i nuovi positivi al Covid oggi in Lombardia a fronte di 21.726 tamponi effettuati, mentre i decessi sono 19 nelle ultime 24 ore (totale 17.103 dall’inizio della pandemia). Aumentano di 10 i ricoverati in terapia intensiva (totale 123) e quelli negli altri reparti, 132 in più rispetto a ieri (totale 1.268). Questo è il quadro delineato dal quotidiano bollettino sui dati epidemiologici regionali diffuso da Palazzo Lombardia, dove si precisa che la percentuale tra tamponi processati e nuovi contagiati è oggi pari al 9,3%, in diminuzione rispetto all’11,5% di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 334, (totale 87.072 dall’inizio della pandemia).La provincia più colpita resta la Provincia di Milano, dove i contagiati sono oggi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Sono 2.023 ipositivi al Covid oggi ina fronte di 21.726 tamponi effettuati, mentre isono 19 nelle ultime 24 ore (totale 17.103 dall’inizio della pandemia). Aumentano di 10 i ricoverati in terapia intensiva (totale 123) e quelli negli altri reparti, 132 in più rispetto a ieri (totale 1.268). Questo è il quadro delineato dal quotidiano bollettino sui dati epidemiologici regionali diffuso da Palazzo, dove si precisa che la percentuale tra tamponi processati econtagiati è oggi pari al 9,3%, in diminuzione rispetto all’11,5% di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 334, (totale 87.072 dall’inizio della pandemia).La provincia più colpita resta la Provincia di Milano, dove i contagiati sono oggi ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, La Lombardia chiede al governo il coprifuoco nella Regione dalle 23. Preoccupa la previsione che al 3… - fanpage : ??ULTIM'ORA, 'Stop a tutti gli spostamenti dalle 23 alle 5', quindi #coprifuoco. La richiesta della Regione Lombardia - Open_gol : I posti letto in terapia intensiva in Lombardia sono finiti. La riapertura dell’ospedale in Fiera Milano appare ine… - Italpress : Coronavirus, Gallera “il sistema in Lombardia funziona” - giusvo : Questa #Lega è una vergogna! ?? #laPeggiore_DESTRA_diSempre #Lombardia #Fontana #camici #coronavirus #COVID19… -