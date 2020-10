Coronavirus in Italia, possibile una nuova stretta nel fine settimana (Di mercoledì 21 ottobre 2020) In Italia possibile una nuova stretta nel fine settimana per fronteggiare l’aumento dei casi di Coronavirus. Coronavirus in Italia, si pensa ad una nuova stretta, e se non si procederà con un nuovo dpcm lo si farà con nuove restrizioni integrative. È questo quanto emerge nella giornata del 21 ottobre, mentre il governo continua a monitorare l’andamento dei contagi per capire se e come muoversi. La curva epidemiologica e i ricoveri A dettare legge sono i dati epidemiologici. I fattori chiave sono due: i nuovi casi, quindi il famoso andamento della curva, e la tenuta del sistema sanitario, ossia i posti disponibili nei reparti di terapia intensiva, in ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Inunanelper fronteggiare l’aumento dei casi diin, si pensa ad una, e se non si procederà con un nuovo dpcm lo si farà con nuove restrizioni integrative. È questo quanto emerge nella giornata del 21 ottobre, mentre il governo continua a monitorare l’andamento dei contagi per capire se e come muoversi. La curva epidemiologica e i ricoveri A dettare legge sono i dati epidemiologici. I fattori chiave sono due: i nuovi casi, quindi il famoso andamento della curva, e la tenuta del sistema sanitario, ossia i posti disponibili nei reparti di terapia intensiva, in ...

