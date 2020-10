Coronavirus in Italia, 69 mila contagi in una settimana: raddoppiano ancora i nuovi casi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Incremento del 96% rispetto ai sette giorni precedenti. Nuovo record di tamponi, oltre un milione, e morti che salgono del 113% Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Incremento del 96% rispetto ai sette giorni precedenti. Nuovo record di tamponi, oltre un milione, e morti che salgono del 113%

rtl1025 : ?? Sono 10.874 i nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. 144.737 i tamponi effettuati. 89, invece, i morti. - ilpost : L’Italia e lo “Scenario 3” della pandemia - Agenzia_Ansa : In Italia risalgono a 10.874 i contagi in un giorno. I morti sono 89 . I tamponi effettuati sono stati 144mila… - GiorgioGtr : In Italia la pandemia #coronavirus colpisce soprattutto le donne - VSalute4 : #COVID19 seconda ondata. Per il Prof. Beretta Zanoni (@UniVerona) “gli effetti negativi ci saranno, ma non saranno… -