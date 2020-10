Coronavirus in Campania: stop a spostamenti tra province, Arzano zona rossa e sulla scuola decide l’Unità di crisi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) De Luca firma l’ordinanza numero 82 che contiene nuove misure contro il propagarsi del contagio da Coronavirus in Campania: torna l’autocertificazione per gli spostamenti. “Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza … Leggi su 2anews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) De Luca firma l’ordinanza numero 82 che contiene nuove misure contro il propagarsi del contagio dain: torna l’autocertificazione per gli. “Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto didalla provincia di residenza …

