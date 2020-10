Coronavirus in Campania: divieto di spostamenti tra province dal 23 ottobre, i dettagli su coprifuoco e scuole (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dal 23 ottobre in Campania saranno vietati gli spostamenti tra province, salvi gli spostamenti connessi a motivi di salute, lavoro, comprovati motivi di natura familiare, scolastici o afferenti ad attività formative e socio-assistenziali o altri motivi di urgente necessità: lo prevede l’ordinanza numero 82 firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca “al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio“. Il divieto è rivolto “ai cittadini campani“, che dovranno provare le esigenze attraverso autocertificazione. “E’ in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale“. L’Unità di crisi della ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dal 23insaranno vietati glitra, salvi gliconnessi a motivi di salute, lavoro, comprovati motivi di natura familiare, scolastici o afferenti ad attività formative e socio-assistenziali o altri motivi di urgente necessità: lo prevede l’ordinanza numero 82 firmata dal presidente della RegioneVincenzo De Luca “al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio“. Ilè rivolto “ai cittadini campani“, che dovranno provare le esigenze attraverso autocertificazione. “E’ in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale“. L’Unità di crisi della ...

