Coronavirus, impennata di casi in Veneto, stretta delle Regioni contro i contagi. Madrid verso il coprifuoco. Guerra sul vaccino: “Un prototipo sarà convalidato entro la fine di quest’anno” – LIVE (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia13.20 – Lombardia, la nuova ordinanza: coprifuoco dalle 23 alle 5. Torna l’autocertificazione Attilio Fontana12.15 – Coronavirus in Italia, possibile una nuova stretta nel fine settimana 12.00 – Guerra sul vaccino: “Un prototipo sarà convalidato entro la fine di quest’anno” Un prototipo del vaccino contro il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia13.20 – Lombardia, la nuova ordinanza:dalle 23 alle 5. Torna l’autocertificazione Attilio Fontana12.15 –in Italia, possibile una nuovanelsettimana 12.00 –sul: “Unsaràladi quest’anno” Undelil ...

