Coronavirus: il regista Gabriele Salvatores positivo, non andrà alla Festa del Cinema di Roma

Il regista Gabriele Salvatores è positivo al Coronavirus ed è in isolamento: lo conferma Rai Cinema spiegando che Salvatores è asintomatico, ma non parteciperà alla Festa di Roma. Il registra avrebbe dovuto presentare "Fuori era primavera", prodotto da Indiana Production e Rai Cinema, un film sulla pandemia che racconta gli italiani in lockdown.

