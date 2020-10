Coronavirus, il nuovo piano della Regione: negli ospedali non c'è solo Covid (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ottobre 2020 - «Stavolta dobbiamo essere capaci di continuare a curare anche chi non ha il Covid" , chiarisce Marco Trivelli, direttore generale del Welfare in Regione. Dunque evitare la ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ottobre 2020 - «Stavolta dobbiamo essere capaci di continuare a curare anche chi non ha il" , chiarisce Marco Trivelli, direttore generale del Welfare in. Dunque evitare la ...

La7tv : #dimartedi Coronavirus, Roberto #Speranza (ministro Salute): 'Lockdown? Oggi abbiamo ancora una possibilità di pieg… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo record di positivi in una giornata: 10.010 - rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - QdSit : Nell’Aeroporto di Palermo realizzato il nuovo spazio Covid-19 Test Area (risultato tamponi in 15 minuti), dove sara… - pborghilivorno : #controcorrente #politicadacambiare è tempo di convergenze su pandemia e piano di ripresa. Ma mentre il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, ultime notizie: stretta delle Regioni, verso un nuovo Dpcm entro domenica Fanpage.it Coronavirus, Sappada in “quarantena”: test per tutti i residenti

Altri due morti in regione. Escalation di casi: la località montana chiude bar e hotel, stop a ogni tipo di eventi. I positivi di giornata in Fvg a quota 155 di cui 62 nel capoluogo e due nell’Isontin ...

Coronavirus in Italia, 69 mila contagi in una settimana: raddoppiano ancora i nuovi casi

Incremento del 96% rispetto ai sette giorni precedenti. Nuovo record di tamponi, oltre un milione, e morti che salgono del 113% ...

Altri due morti in regione. Escalation di casi: la località montana chiude bar e hotel, stop a ogni tipo di eventi. I positivi di giornata in Fvg a quota 155 di cui 62 nel capoluogo e due nell’Isontin ...Incremento del 96% rispetto ai sette giorni precedenti. Nuovo record di tamponi, oltre un milione, e morti che salgono del 113% ...