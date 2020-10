Coronavirus, il bollettino di oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi su 177.848 tamponi. 127 i morti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ieri i decessi erano stati 89, i contagi 10.874. La regione con il puù alto numero di contagi è la Lombardia (4.125 nelle ultime 24 ore), seguita dalla Campania (1.760) Leggi su repubblica (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ieri i decessi erano stati 89, i contagi 10.874. La regione con il puù alto numero di contagi è la Lombardia (4.125 nelle ultime 24 ore), seguita dalla Campania (1.760)

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi e 127 morti - SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino di oggi: 15.199 nuovi contagi e 127 decessi - fanpage : Impennata di contagi in Lombardia. Sono 4.126 nelle ultime 24 ore. Mai un dato così alto dall'inizio dell'emergenza - gnz_v : RT @LaStampa: Coronavirus, il bollettino in Italia del 21 ottobre: impennata dei nuovi contagi, sono 15199. I morti sono 127 - zazoomblog : Coronavirus in Italia il bollettino di oggi 21 ottobre: decessi in forte crescita - #Coronavirus #Italia… -