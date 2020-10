Coronavirus, il bollettino del Lazio di oggi 21 ottobre: 1219 nuovi casi e 16 decessi. 'Sono i giorni più duri, occorre rispetto delle ... (Di mercoledì 21 ottobre 2020) nel Lazio i nuovi casi positivi restano stabili, 1219 , con 20.505 tamponi, ma aumentano i decessi, 16 nelle ultime 24 ore,. Una situazione allarmante, che ha portato Alessio D'Amato a lanciare un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) nelpositivi restano stabili,, con 20.505 tamponi, ma aumentano i, 16 nelle ultime 24 ore,. Una situazione allarmante, che ha portato Alessio D'Amato a lanciare un ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 21 ottobre: 15.199 nuovi casi e 127 morti - SkyTG24 : #Coronavirus, 15.199 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Commentiamo il bollettino in diretta?? - SkyTG24 : I nuovi contagi da #coronavirus sono in forte aumento e sono molti di più anche i tamponi eseguiti. Ci sono 56 i pa… - italialcentro : RT @LaStampa: Ormai la curva è ripartita. - infoitinterno : Coronavirus Lazio, bollettino mercoledì 21 ottobre: 1219 positivi e 16 morti, 773 contagi a Roma -