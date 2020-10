Coronavirus, i numeri in chiaro. Il virologo Maga: «Se il trend rimane esponenziale, tra una settimana raddoppierà la percentuale di positivi» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo) Sono 15.199 i positivi, 127 i morti nelle ultime 24 ore. Un bollettino di guerra quello arrivato oggi dalla Protezione Civile che annuncia un trend in continuo aumento di contagi da Covid-19. Il direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, Giovanni Maga, aiuta oggi a decifrare i numeri e a fotografare il possibile scenario dei prossimi giorni. Professore, guardando alla percentuale di positivi sul totale dei tamponi effettuati, nel giro di 14 giorni siamo passati dal 7% al 14% di incidenza. Alla luce di questi dati, quali saranno i tempi di raddoppio nei prossimi giorni? «Per la precisione il 7 ottobre eravamo al 7% e il 19 eravamo già al 14%, così come ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020), ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo) Sono 15.199 i, 127 i morti nelle ultime 24 ore. Un bollettino di guerra quello arrivato oggi dalla Protezione Civile che annuncia unin continuo aumento di contagi da Covid-19. Il direttore dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia, Giovanni, aiuta oggi a decifrare ie a fotografare il possibile scenario dei prossimi giorni. Professore, guardando alladisul totale dei tamponi effettuati, nel giro di 14 giorni siamo passati dal 7% al 14% di incidenza. Alla luce di questi dati, quali saranno i tempi di raddoppio nei prossimi giorni? «Per la precisione il 7 ottobre eravamo al 7% e il 19 eravamo già al 14%, così come ...

RaiNews : 'La scelta di non introdurre misure più drastiche per tutelare l'economia mette in luce la 'non-strategia' di piani… - SkyTG24 : “La situazione è preoccupante, lo dicono i numeri”, Andrea Crisanti ha fatto il punto sulla situazione #coronavirus… - RegLombardia : #LNews Sono 4.125 i nuovi positivi con 36.416 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,3% Approfondime… - SamueleCosta14 : Vogliamo vedere i morti x coronavirus di oggi ... vogliamo nomi e cognomi e i recapiti dei congiunti per fare le co… - im_micromuffin : RT @RegLombardia: #LNews Sono 4.125 i nuovi positivi con 36.416 tamponi effettuati, per una percentuale pari all’11,3% Approfondimenti ??… -