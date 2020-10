Coronavirus, i morti sono 127, 15.199 nuovi positivi su 178 mila tamponi. Ancora 603 ricoverati, 56 in terapia intensiva (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 21 ottobre Il bilancio dei contagi e dei morti a causa del Coronavirus si fa più pesante. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile i decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 127, portando il totale a 36.832. I contagi invece sono +15.199 con circa 33 mila tamponi in più (oggi i tamponi sono 177.848, ieri erano 144.737). La Lombardia registra l’aumento più grande: +4.125 casi. Seguono il Piemonte con +1.799 e la Campania con +1.760. Aumentano anche le persone ricoverate con sintomi: +603, per un totale di 9.057, di cui 926 in terapia intensiva, +56 rispetto a ieri. Il umero ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020), ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)Il bollettino del 21 ottobre Il bilancio dei contagi e deia causa delsi fa più pesante. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile i decessi per Covid nelle ultime 24 orestati 127, portando il totale a 36.832. I contagi invece+15.199 con circa 33in più (oggi i177.848, ieri erano 144.737). La Lombardia registra l’aumento più grande: +4.125 casi. Seguono il Piemonte con +1.799 e la Campania con +1.760. Aumentano anche le persone ricoverate con sintomi: +603, per un totale di 9.057, di cui 926 in, +56 rispetto a ieri. Il umero ...

Quirinale : #Mattarella: in questo momento il pensiero non può che andare alle vittime del #coronavirus, ai tanti che sono mort… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - petergomezblog : Coronavirus, 10.874 nuovi casi con 144.737 tamponi. Quasi 800 ricoveri in 24 ore e altri 73 malati in terapia inten… - zazoomblog : Coronavirus nuovi casi da record in Italia +15 mila: in Sicilia 562 contagi e 11 morti - #Coronavirus #nuovi… - agatabrioches_ : RT @unoscribacchino: Covid: i contagi sul lavoro sono 54.000, 319 i morti. L’80% dei casi nel Nord Italia. La Lombardia si conferma la regi… -