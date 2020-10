Coronavirus, i dati nel mondo. Francia in emergenza fino a febbraio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La scorsa settimana, ricorda il quotidiano, il paese ha registrato in media circa 59.000 nuovi casi al giorno, il dato più alto dall'inizio di agosto. Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La scorsa settimana, ricorda il quotidiano, il paese ha registrato in media circa 59.000 nuovi casi al giorno, il dato più alto dall'inizio di agosto.

SkyTG24 : #Covid_19 Il 71% dei malati di coronavirus ha pochi o nessun sintomo e meno dell’1% è critico: cosa emerge dai dati… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, 19 ottobre ?? 986 nuovi casi ?? 7.178 tamponi eseguiti ?? 511 ricoverati ?? 62 terapia i… - lucfontana : #coronavirus I dati del 21 marzo e del 14 ottobre a confronto (via @Corriere) - losmadonno : RT @francescatotolo: Oltre il terrorismo mediatico, un po' di numeri veri. Solo il 3,6% dei deceduti non aveva altre patologie e solo l'1%… - gpcirronis : «A seguitodi comunicazione dei dati ufficiali da parte di Ats che, si evidenzia, continuano ad arrivare in maniera… -