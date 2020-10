Coronavirus, Guerra (OMS): “Prototipo del vaccino convalidato entro la fine di quest’anno” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Non credo” bisognerà attendere il 2022 per avere un vaccino disponibile per tutti gli italiani perché “un prototipo sarà convalidato entro la fine di quest’anno” e per la produzione si guarda “a grandi bacini produttivi, non solo localizzati in Europa“, come l’India a cui “sono già state avanzate una serie di proposte industriali“: lo ha spiegato Ranieri Guerra, vice direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, intervenendo alla trasmissione Agorà, su Rai Tre. Abbiamo oggi tre vaccini anti Covid “per i quali è stato depositato il dossier alle agenzie regolatorie, che li stanno esaminando. Inoltre ne abbiamo 29-30 in ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Non credo” bisognerà attendere il 2022 per avere undisponibile per tutti gli italiani perché “un prototipo saràladi quest’anno” e per la produzione si guarda “a grandi bacini produttivi, non solo localizzati in Europa“, come l’India a cui “sono già state avanzate una serie di proposte industriali“: lo ha spiegato Ranieri, vice direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e componente del Comitato tecnico scientifico, intervenendo alla trasmissione Agorà, su Rai Tre. Abbiamo oggi tre vaccini anti Covid “per i quali è stato depositato il dossier alle agenzie regolatorie, che li stanno esaminando. Inoltre ne abbiamo 29-30 in ...

