Coronavirus, governo: possibile un nuovo Dpcm. Verso lo stop a piscine e palestre (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si torna a ragionare sul coprifuoco notturno. Giudicati troppi i 10 giorni necessari per valutare gli effetti dei contagi delle restrizioni introdotte dall'ultimo decreto

sole24ore : Coronavirus, il «piano Crisanti» poteva evitare la seconda ondata ma il Governo non lo ha attuato… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, La Lombardia chiede al governo il coprifuoco nella Regione dalle 23. Preoccupa la previsione che al 3… - Open_gol : Coronavirus, svelato il piano di Crisanti presentato al governo già in estate: «Mi hanno ignorato»