Coronavirus: Gallera, 'situazione Milano è difficile, vaccini basteranno' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Non ci sono problemi, il sistema in Lombardia funziona: delle migliaia di casi che stiamo trovando, il 90 per cento sono asintomatici, segno che le diagnosi avvengono grazie al contact tracing. La situazione di Milano è difficile, ma ci sono più di mille contagi al giorno nell'area metropolitana. Se consideriamo che ognuno ha almeno una decina di contatti stretti, l'Ats ogni giorno dovrebbe fare dalle 7 alle 10 mila chiamate di tracciamento. Il personale è stato potenziato, si è passati da 40 a quasi 200 operatori, ma i numeri sono enormi. E non è vero che i vaccini non basteranno: abbiamo comprato 2.9 milioni di dosi, copriremo il 75 per cento delle ...

