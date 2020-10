Coronavirus: Gallera, 'situazione Milano è difficile, vaccini basteranno' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Coronavirus: Gallera, '10 regioni peggio di Lombardia, ospedali funzionano'... - Italpress : Coronavirus, Gallera “il sistema in Lombardia funziona” - Nanoalto : Ma non era la Sanità più efficiente d'Italia? Ah già, che l'assessore è il leghista #Gallera... #coronavirus… - OlderGf : Veramente volete fare gestire la seconda ondata della pandemia in Lombardia a Fontana e Gallera? Non sono stati suf… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid #Milano, Gallera: 'Criticità a #Milano ma tracciamento lombardo importante'. DIRETTA -