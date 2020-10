Coronavirus, Gallera: “Arrivata la seconda ondata, situazione critica in Lombardia: dad e coprifuoco segnale forte” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il dato di fatto è che anche in Italia è arrivata questa seconda ondata” di Coronavirus. “Oggi in maniera molto diffusa su tutto il territorio regionale. La situazione di Regione Lombardia non è più, fortunatamente, la situazione unica e più grave, ma è una delle situazioni sicuramente critiche. Negli ultimi giorni c’è stata una grossa crescita, molto repentina. Il 12 di ottobre eravamo a meno di 200 contagi con 30 ricoverati, oggi abbiamo circa 300 ricoverati”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a ‘Zapping’ su Rai Radio 1. L’impennata di casi per Gallera è dovuta ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il dato di fatto è che anche in Italia è arrivata questa” di. “Oggi in maniera molto diffusa su tutto il territorio regionale. Ladi Regionenon è più, fortunatamente, launica e più grave, ma è una delle situazioni sicuramente critiche. Negli ultimi giorni c’è stata una grossa crescita, molto repentina. Il 12 di ottobre eravamo a meno di 200 contagi con 30 ricoverati, oggi abbiamo circa 300 ricoverati”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione, Giulio, a ‘Zapping’ su Rai Radio 1. L’impennata di casi perè dovuta ...

grazia_natola : RT @GPS_SPINATO: Da #MilanoNonSiFerma a 'basta #smartworking' il sindaco con la patata non ne fa una giusta, alla stregua di #Fontana e di… - MariaTeresaMor9 : RT @GPS_SPINATO: Da #MilanoNonSiFerma a 'basta #smartworking' il sindaco con la patata non ne fa una giusta, alla stregua di #Fontana e di… - massimo_san : RT @NicolettaLucher: Io me li vedo quei due: #Fontana chiede il coprifuoco e #Gallera chiama i pompieri. #coronavirus #COVID19 #COVID__19 #… - NicolettaLucher : Io me li vedo quei due: #Fontana chiede il coprifuoco e #Gallera chiama i pompieri. #coronavirus #COVID19… - Rosyfree74 : RT @GPS_SPINATO: Da #MilanoNonSiFerma a 'basta #smartworking' il sindaco con la patata non ne fa una giusta, alla stregua di #Fontana e di… -