Coronavirus: Fontana, 'riaprono ospedali in Fiera a Milano e Bergamo' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos Salute) - “Le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni della Fiera di Milano e di Bergamo riaprono nei prossimi giorni e garantiranno al sistema lombardo i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive, che saranno gradualmente occupati”. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine della riunione della Giunta che ha varato uno specifico provvedimento in materia, proposto dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera. “La situazione epidemiologica attuale in rapida evoluzione – spiega il presidente Fontana – rende necessaria l'adozione di misure organizzative straordinarie per potenziare l'offerta sanitaria di posti letto da destinare all'emergenza-Covid, cercando ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020), 21 ott. (Adnkronos Salute) - “Le strutture sanitarie temporanee allestite nei padiglioni delladie dinei prossimi giorni e garantiranno al sistema lombardo i primi 201 posti letto aggiuntivi di cure intensive, che saranno gradualmente occupati”. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio, al termine della riunione della Giunta che ha varato uno specifico provvedimento in materia, proposto dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera. “La situazione epidemiologica attuale in rapida evoluzione – spiega il presidente– rende necessaria l'adozione di misure organizzative straordinarie per potenziare l'offerta sanitaria di posti letto da destinare all'emergenza-Covid, cercando ...

