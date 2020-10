Coronavirus | focolaio nella nazionale azzurra di nuoto | positiva Simona Quadarella

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sempre più numerosi sono i casi di positività altra gli sportivi. Nemmeno i campioni del mondo riescono a schivare questo fastidioso virus che sta spaventando il mondo intero.giornata di ieri è stata diffusa la notizia della positività di Sabbioni e Mizzau, campioni italiani didi unnel raduto azzurro della. 10, in tutto, gli atleti positivi aldopo il giro di tamponi effettuati, anche la campionessa del mondo. La Fin ha fatto sapere che tutti gli atleti sono asintomatici, mentre i membri dello staff tecnico-sanitario sono risultati negativi. Sospeso dunque il raduno in programma fino al 5 novembre e gli alteti sono tutti in isolamento ed in ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, ecco come nasce un focolaio: così un positivo ne ha contagiati 126 a Vercelli #CORONAVIRUS… - pietroraffa : Questo scatto (ANSA), ritrae una colonna di ambulanze con il compito di prelevare gli ospiti di una Rsa a Sambuca (… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, focolaio in una Rsa di Monza: 33 positivi e sei decessi #Coronavirusitalia - EmMicucci : #Coronavirus #Rieti, Scoppia un #focolaio nella #Rsa San Raffaele di #Borbona: 72 positivi. Si tratta di 52 pazient… - GazzettaDelSud : #Coronavirus, #ReggioCalabria è il focolaio della #Calabria: più della metà dei casi di tutta la regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio

TrevisoToday

La seconda ondata di Covid-19 è ormai in corso in Italia e si rincorrono ... “La scuola ha un’organizzazione interna molto attenta, questi focolai che censiamo sono molto limitati rispetto ...Sette positivi stanno mettendo viale Mazzini in difficoltà. Secondo Dagospia infatti alcuni tecnici e collaboratori contagiati dal coronavirus alla studio tre di via Teulada. A rischio La Vita in ...