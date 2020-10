Coronavirus Fiumicino | situazione stazionaria in città | i dati del 21 ottobre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 ottobre 2020), l’aggiornamento di oggi 21. «Iche mi ha da poco fornito la Asl Rm3 sul numero di contagi danel territorio comunale didescrivono unainvariata rispetto a ieri: sono sempre 29 i positivi e 32 le persone in sorveglianza attiva». Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. «Colgo l’occasione – aggiunge – per ribadire ancora una volta a tutti di seguire dettagliatamente le indicazioni sanitarie per prevenire i contagi: frequente igienizzazione delle mani, uso della mascherine al chiuso e all’aperto, distanziamento fra persone, spostamenti solo se necessari. Si tratta di indicazioni fondamentali per cercare di mantenere basso o ...