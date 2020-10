Coronavirus | firmata l’ordinanza per la Lombardia | coprifuoco dalle 23 alle 5

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Validità da domani fino al 13 novembre,ore 235 e multe da 400 a 3 mila per le violazioni, prevista anche l’esibizione di un’autocertificazione per chi è costretto a violare il divieto di circolazione per motivi urgenti o lavorativi: è quanto prevede l’ordinanzadal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal governatore lombardo Attilio Fontana. Seguirà a breve una seconda ordinanza, sulle nuove misure a livello commerciale, di competenza regionale.L'articolol’ordinanza per la235 MeteoWeb.