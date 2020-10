**Coronavirus: effetti su equilibri e sicurezza globali, martedì Consiglio supremo Difesa** (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Le conseguenze dell'emergenza sanitaria sugli equilibri strategici e di sicurezza globali, con particolare riferimento alla Nato e all'Unione europea, saranno al centro della riunione del Consiglio supremo di difesa convocata al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per martedì prossimo, 27 ottobre, alle 17. All'ordine del giorno anche l'aggiornamento sulle principali aree di instabilità e il punto della situazione sul terrorismo transnazionale; le prospettive di impiego delle Forze Armate nei diversi teatri operativi; prontezza, efficienza, integrazione e interoperabilità dello Strumento militare nazionale; bilancio della Difesa e stato dei programmi di investimento in relazione alla fluidità del contesto di riferimento e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Le conseguenze dell'emergenza sanitaria suglistrategici e di, con particolare riferimento alla Nato e all'Unione europea, saranno al centro della riunione deldi difesa convocata al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per martedì prossimo, 27 ottobre, alle 17. All'ordine del giorno anche l'aggiornamento sulle principali aree di instabilità e il punto della situazione sul terrorismo transnazionale; le prospettive di impiego delle Forze Armate nei diversi teatri operativi; prontezza, efficienza, integrazione e interoperabilità dello Strumento militare nazionale; bilancio della Difesa e stato dei programmi di investimento in relazione alla fluidità del contesto di riferimento e ...

