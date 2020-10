Coronavirus, D’Incà alla Camera: “Tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva è del 10,5. Obiettivo letti sarà largamente superato” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è attualmente del 10,49%“. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà rispondendo a una interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati in sostituzione del ministro della Salute Roberto Speranza. D’Incà ha sottolineato i numeri dei posti letto pre e post emergenza, evidenziando che non appena le Regioni avranno allestito i posti letto si arriverà a 9588 unità. “Pirma dell’emergenza – ha ricordato – i posti letto disponibili nelle terapie intensive del Paese erano in tutto 5.179, durante la fase dell’emergenza sono stati forniti ulteriori 3109 ventilatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Il tasso dideiletto inè attualmente del 10,49%“. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà rispondendo a una interrogazione parlamentaredei Deputati in sostituzione del ministro della Salute Roberto Speranza. D’Incà ha sottolineato i numeri deiletto pre e post emergenza, evidenziando che non appena le Regioni avranno allestito iletto si arriverà a 9588 unità. “Pirma dell’emergenza – ha ricordato – iletto disponibili nelle terapie intensive del Paese erano in tutto 5.179, durante la fase dell’emergenza sono stati forniti ulteriori 3109 ventilatori ...

