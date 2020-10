Coronavirus, De Luca: 'Lamorgese invia 100 militari in Campania' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) commenta Italy Photo Press 'Il ministro dell'Interno Lamorgese ha confermato l'invio immediato di 100 militari a supporto dei controlli sul territorio e per il rispetto delle ordinanze anti-Covid'. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) commenta Italy Photo Press 'Il ministro dell'Internoha confermato l'invio immediato di 100a supporto dei controlli sul territorio e per il rispetto delle ordinanze anti-Covid'. Lo ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: da venerdì in Campania coprifuoco alle 23 #coronavirusitalia - fanpage : ?? ULTIM'ORA: Arriva lo stop. La nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca #COVID__19 - SkyTG24 : Coronavirus Campania, ordinanza De Luca: scuole chiuse da domani fino al 30 ottobre - Notiziedi_it : Coronavirus, Spadafora: «De Luca in Campania ha fallito». È bufera con il Pd e la Regione - luca_montagna : È necessario avere più personale per il tracciamento dei casi covid, 5 persone ogni 20.000 abitanti. Eppure, un tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Luca Coronavirus, De Luca riapre le elementari: “Ma da venerdì voglio il coprifuoco in Campania dalle 23” La Stampa Chiusure nelle Regioni per il Covid: cosa cambia in Lombardia, Liguria, Campania e Piemonte

Altre chiusure potrebbero arrivare nei prossimi giorni se la curva dei contagi da Covid-19 continuerà a crescere ... il governatore Vincenzo De Luca ha imposto anche per tutto il giorno «la ...

Silvia Salemi: «Una vita senza compromessi»

L'artista, che al suo primo Sanremo si è rasata i capelli a zero, perché «Con un caschetto banale e un viso ordinario non avrei lasciato il segno», è tornata alla musica con «Chagall», inno alla belle ...

Altre chiusure potrebbero arrivare nei prossimi giorni se la curva dei contagi da Covid-19 continuerà a crescere ... il governatore Vincenzo De Luca ha imposto anche per tutto il giorno «la ...L'artista, che al suo primo Sanremo si è rasata i capelli a zero, perché «Con un caschetto banale e un viso ordinario non avrei lasciato il segno», è tornata alla musica con «Chagall», inno alla belle ...