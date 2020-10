Coronavirus: da Regione Lombardia 6 mln ad asili nido e servizi infanzia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Regione Lombardia ha stanziato un contributo di 6 milioni di euro a fondo perduto per gli asili nido e i servizi prima infanzia. L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini ha spiegato che "questo importante stanziamento è diretto alle realtà pubbliche, private o private accreditate, senza distinzioni. Potrà essere d'aiuto per molte strutture rimaste inevitabilmente chiuse durante il lockdown e che, anche per questo, oggi si trovano in difficoltà. Siamo consapevoli del loro importante ruolo assistenziale ed educativo e vogliamo garantire un sostegno concreto. Un'iniezione di liquidità che in alcuni casi potrà risultare fondamentale per il proseguimento delle loro ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) -ha stanziato un contributo di 6 milioni di euro a fondo perduto per glie iprima. L'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini ha spiegato che "questo importante stanziamento è diretto alle realtà pubbliche, private o private accreditate, senza distinzioni. Potrà essere d'aiuto per molte strutture rimaste inevitabilmente chiuse durante il lockdown e che, anche per questo, oggi si trovano in difficoltà. Siamo consapevoli del loro importante ruolo assistenziale ed educativo e vogliamo garantire un sostegno concreto. Un'iniezione di liquidità che in alcuni casi potrà risultare fondamentale per il proseguimento delle loro ...

