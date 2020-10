Coronavirus: da Regione Lombardia 6 mln ad asili nido e servizi infanzia (2) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Adnkronos) - L'assessore ha sottolineato che "il lockdown è stato un periodo di grande fatica per migliaia di genitori e, soprattutto, per tanti bambini e bambine. Inoltre, ha determinato un forte impatto negativo sui bilanci delle strutture per l'infanzia. La Giunta Regionale ha, così, deciso, di riconoscere un contributo, a titolo di indennizzo, di 95 euro per posto/bambino a tutti gli asili nido e alle altre strutture per la prima infanzia. E questo, appunto, senza differenza tra pubblico, privato e privato accreditato". Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Adnkronos) - L'assessore ha sottolineato che "il lockdown è stato un periodo di grande fatica per migliaia di genitori e, soprattutto, per tanti bambini e bambine. Inoltre, ha determinato un forte impatto negativo sui bilanci delle strutture per l'. La Giunta Regionale ha, così, deciso, di riconoscere un contributo, a titolo di indennizzo, di 95 euro per posto/bambino a tutti glie alle altre strutture per la prima. E questo, appunto, senza differenza tra pubblico, privato e privato accreditato".

