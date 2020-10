Coronavirus, da domani due nuove ordinanze in Lombardia: Dad nelle superiori, limitazione agli spostamenti dalle 23 alle 5 [DETTAGLI] (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Entreranno in vigore domani, giovedì 22 ottobre con efficacia fino a venerdì 13 novembre, due nuove ordinanze riguardanti il territorio della Lombardia. La prima, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, d’intesa con il presidente della Regione, Attilio Fontana, d’accordo con i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana, prevede la limitazione agli spostamenti dalle ore 23 alle ore 5 salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o salute. La seconda dispone ulteriori misure restrittive di cui alcune correlate all’adozione della suddetta ordinanza e porta la firma del governatore Attilio Fontana ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Entreranno in vigore, giovedì 22 ottobre con efficacia fino a venerdì 13 novembre, dueriguardanti il territorio della. La prima, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, d’intesa con il presidente della Regione, Attilio Fontana, d’accordo con i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana, prevede laore 23ore 5 salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o salute. La seconda dispone ulteriori misure restrittive di cui alcune correlate all’adozione della suddetta ordinanza e porta la firma del governatore Attilio Fontana ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domani Coronavirus: domani FdI in videoconferenza con l'infettivologo prof. Bassetti La Voce del Patriota “Landolfi” Covid hospital, domani nuovo summit (via web) in Prefettura

Alfredo Picariello – In Irpinia servono posti letto per gli ammalati di coronavirus. La direzione strategica dell’azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino ha stabilito che il “Landolfi” di Solofra ...

Domani Fabio Fazio a 'UNIPR On Air'

Dopo la prima fortunata edizione di luglio, da domani giovedì 22 ottobre il via alla seconda con il conduttore di "Che tempo che fa", che parlerà di COVID-19 e TV con Susanna Esposito , ordinaria di ...

