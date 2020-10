Coronavirus, Crisanti a SkyTg24: “Irrealistico dire che avremo i vaccini tra due mesi” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Mandare messaggi dicendo che avremo il vaccino fra uno o due mesi sicuramente intercetta le aspettative di tutti quanti, ma lo vedo piuttosto irrealistico”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. “Forse – ha spiegato – fra due mesi qualcuno dirà che abbiamo un vaccino, ma tra dirlo e fare uno studio pilota e poi distribuirlo passano tanti mesi”. Il riferimento è al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che aveva annunciato, pochi giorni fa, che a dicembre avremmo avuto a disposizione i primi vaccini. L'articolo Coronavirus, Crisanti a SkyTg24: “Irrealistico dire che avremo i vaccini tra due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Mandare messaggi dicendo cheil vaccino fra uno o due mesi sicuramente intercetta le aspettative di tutti quanti, ma lo vedo piuttosto irrealistico”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Andrea, ordinario di microbiologia all’Università di Padova. “Forse – ha spiegato – fra due mesi qualcuno dirà che abbiamo un vaccino, ma tra dirlo e fare uno studio pilota e poi distribuirlo passano tanti mesi”. Il riferimento è al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che aveva annunciato, pochi giorni fa, che a dicembre avremmo avuto a disposizione i primi. L'articolo: “Irrealisticochetra due ...

