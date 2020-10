Coronavirus, coprifuoco o meno la salute deve venire prima di tutto. Costi quel che costi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) di Monica Valendino Uno dei problemi di questa pandemia è forse la troppa libertà che si è concessa ai cittadini, specie in Europa e nelle Americhe, guarda caso dove i morti oramai si faticano a conteggiare. Diversa la situazione in Cina, Oceania, Corea del Nord e Giappone – paesi che seppur con sistemi politici completamente diversi tra loro hanno un concetto di “libertà” che è evidentemente diverso da quello che abbiamo imparato a difendere. E oggi ne traggono evidente vantaggio. Etimologicamente parlando il termine deriva dal latino “liber“, cioè il contrario del “servus“, lo schiavo. Nell’antichità, quello che per noi occidentali è il diritto per antonomasia, non era affatto scontato: si poteva nascere sia liber o diventare liberti, conquistando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) di Monica Valendino Uno dei problemi di questa pandemia è forse la troppa libertà che si è concessa ai cittadini, specie in Europa e nelle Americhe, guarda caso dove i morti oramai si faticano a conteggiare. Diversa la situazione in Cina, Oceania, Corea del Nord e Giappone – paesi che seppur con sistemi politici completamente diversi tra loro hanno un concetto di “libertà” che è evidentemente diverso dalo che abbiamo imparato a difendere. E oggi ne traggono evidente vantaggio. Etimologicamente parlando il termine deriva dal latino “liber“, cioè il contrario del “servus“, lo schiavo. Nell’antichità,lo che per noi occidentali è il diritto per antonomasia, non era affatto scontato: si poteva nascere sia liber o diventare liberti, conquistando ...

