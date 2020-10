Coronavirus, coprifuoco e autocertificazione in Lombardia: i dettagli del provvedimento in arrivo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) coprifuoco “per tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo” e autocertificazione sono i due punti principali della bozza che sarà firmata dal ministro Roberto Speranza e dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana di intesa con Anci e i sindaci del capoluogo. “Sono consentiti – si legge nel documento in possesso dell’Adnkronos – solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. C’è l’autocertificazione e le sanzioni sono quelle articolo 4 del decreto-legge n.19/2020“. L’ordinanza a cui ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020)“per tutto il territorio della Regione, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo” esono i due punti principali della bozza che sarà firmata dal ministro Roberto Speranza e dal presidente di RegioneAttilio Fontana di intesa con Anci e i sindaci del capoluogo. “Sono consentiti – si legge nel documento in possesso dell’Adnkronos – solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. C’è l’e le sanzioni sono quelle articolo 4 del decreto-legge n.19/2020“. L’ordinanza a cui ...

