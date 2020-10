Coronavirus: Conte, 'tutelare salute consente di difendere meglio tessuto produttivo' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "I principi sempre gli stessi, sono quelli che ci hanno consentiti affrontare e superare la prima ondata" del contagio. Lo dice il premier Giuseppe Conte in Senato. I principi di "adeguatezza e proporzionalità". "La tutela delle salute è il presupposto del godimento di tutti glia ltri diritti. L'esperienza di questi mesi" ci ha insegnato " che la tutela della salute consente anche la tutela del tessuto produttivo". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "I principi sempre gli stessi, sono quelli che ci hanno consentiti affrontare e superare la prima ondata" del contagio. Lo dice il premier Giuseppein Senato. I principi di "adeguatezza e proporzionalità". "La tutela delleè il presupposto del godimento di tutti glia ltri diritti. L'esperienza di questi mesi" ci ha insegnato " che la tutela dellaanche la tutela del".

