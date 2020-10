Coronavirus, Conte “Più pronti di marzo ma limitare spostamenti” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le scelte compiute fino a oggi “ci consentono di evitare chiusure generalizzate e diffuse sul tutto il territorio nazionale. La strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la stessa adottata in primavera, l'Italia è in una situazione diversa rispetto a quella di marzo, oggi siamo più pronti”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa in Senato sulle misure adottate nello scorso Dpcm, sottolineando come le ulteriori misure restrittive si sono rese necessarie a causa “di una recrudescenza del virus ormai in atto da alcune settimane. Nei mesi successivi alla fase più acuta della pandemia non abbiamo mai abbassato la guardia, l'Italia è stata la nazione che per prima con coraggio e determinazione ha scelto di assumere misure ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le scelte compiute fino a oggi “ci consentono di evitare chiusure generalizzate e diffuse sul tutto il territorio nazionale. La strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la stessa adottata in primavera, l'Italia è in una situazione diversa rispetto a quella di, oggi siamo più”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, nel corso dell'informativa in Senato sulle misure adottate nello scorso Dpcm, sottolineando come le ulteriori misure restrittive si sono rese necessarie a causa “di una recrudescenza del virus ormai in atto da alcune settimane. Nei mesi successivi alla fase più acuta della pandemia non abbiamo mai abbassato la guardia, l'Italia è stata la nazione che per prima con coraggio e determinazione ha scelto di assumere misure ...

