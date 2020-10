Coronavirus: Conte, ‘mai abbassato guardia, Italia rigorosa e prudente’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Non abbiamo mai abbassato la guardia in questi mesi”, l’Italia “è stato il primo Paese ad adottare misure rigorose fino al lockdown, il più prudente anche nelle riaperture”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’informativa al Senato sul nuovo Dpcm con le misure per il Contenimento dei contagi da Covid-19. “Ho sempre detto che, nonostante i passi avanti, non dovevamo considerarci in un posto sicuro, mentre nel mondo i contagi aumentavano”.L'articolo Coronavirus: Conte, ‘mai abbassato guardia, Italia rigorosa e prudente’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Non abbiamo mailain questi mesi”, l’“è stato il primo Paese ad adottare misure rigorose fino al lockdown, il più prudente anche nelle riaperture”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante l’informativa al Senato sul nuovo Dpcm con le misure per ilnimento dei contagi da Covid-19. “Ho sempre detto che, nonostante i passi avanti, non dovevamo considerarci in un posto sicuro, mentre nel mondo i contagi aumentavano”.L'articolo, ‘maie prudente’ CalcioWeb.

