Coronavirus, Conte: "Le nostre misure seguono proporzionalità". E non esclude altre strette dalle Regioni. Poi l'appello: "Evitare spostamenti inutili" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Sono i tre principi seguiti dal governo per combattere l'emergenza del Coronavirus. A indicarli è stato Giuseppe Conte, che in Senato ha illustrato i Contenuti del Dpcm firmato tre giorni fa. "L'evolversi della situazione epidemiologica ha reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di carattere restrittivo in presenza di una recrudescenza del virus in atto da alcune settimane. Vista l'urgenza non è stato possibile illustrare in anticipo il Contenuto del provvedimento, ma ho annunciato ai presidenti delle Camere la mia intenzione di riferire in Parlamento", è stato l'incipit del presidente del consiglio. Davanti ai senatori il capo dell'esecutivo ha spiegato di essere ...

